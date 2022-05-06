6 Мая 2022 20:12

Дополнительные классы с госязыком обучения откроют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области с каждым годом увеличивается количество школ с государственным языком обучения. Только за последние несколько лет в регионе свои двери распахнули пять новых школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в регионе 494 школы, знания в них получают более 112 тыс. детей. Школ с госязыком обучения - 116, это 24% от общего количества.

«За последние годы в области открыты 5 новых школ с государственным языком обучения. В следующем учебном году планируется дополнительно открыть 22 группы в дошкольных организациях, классы предшкольной подготовки и первые классы в 15 школах, а также группы с госязыком обучения в 5 колледжах», - сообщила на расширенном заседании коллегии управления образования области руководитель ведомства Зауре Байменова.

По ее словам, только за последние 2 года в Костанае открыто 14 групп в дошкольных организациях, 4 первых класса и 47 групп продленного дня в начальных классах. Это, в свою очередь, позволило увеличить количество обучающихся на государственном языке на 1331 ребенка.

«На начало следующего учебного года планируется открытие еще 18 групп и 5 первых классов с охватом 480 детей. В этой связи, прошу акимов принять непосредственное участие в развитии госязыка в своем регионе, в том числе с привлечением общественности», - подытожила З. Байменова.

По информации ведомства, к 2025 году в целях предупреждения дефицита ученических мест планируется построить 15 новых школ.

В 2021 году уже сдана в эксплуатацию школа в Карасуском районе, ведется строительство 3 школ - одна в Карабалыкском районе и две в новых микрорайонах Костаная. В 2023 году школы будут построены в городах Рудный, Тобыл и в селе Заречное.

Что касается дошкольного образования, на сегодняшний день в 192 детских садах и 370 мини-центрах области воспитываются более 30 тыс. детей. Дошкольным образованием охвачено 89,7% детей в возрасте от 2 до 6 лет и 99,9% детей в возрасте от 3 до 6 лет. Однако в очереди еще более 10 тыс. детей.

Руководитель управления образования также подняла вопрос о необходимости строительства 4 детских садов на 1120 мест в новых микрорайонах областного центра. Это позволит значительно сократить имеющуюся очередность в детсады.