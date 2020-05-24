Дополнительные карантинные меры: что разрешено и запрещено жителям Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приняты дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанны Пралиевой от 23 мая, жителям, руководителям организаций и предприятий города Нур-Султана независимо от форм собственности до завершения карантина разрешили:

- свободный выход из мест проживания с обязательным ношением масок при совместных прогулках двух и более человек и соблюдением социальной дистанции не менее двух метров.

- выход во дворы и посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более трех человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

- они могут въезжать/выезжать из населенного пункта для посещения дачных участков, загородных домов. При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта и объектов, деятельность которых разрешена, жители должны строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток и использованию антисептиков.

- без ограничений разрешено использовать личный, служебный автотранспорт и такси, с обязательным ношением масок, перчаток и использования кожных антисептиков водителями такси и служебного транспорта.

Что касается мероприятий, жителям запрещается проведение семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников.

А субъекты предпринимательства и организации вне зависимости от форм собственности должны строго соблюдать карантинные и ограничительные мероприятия. Они должны обеспечить строгий контроль за соблюдением требований карантина и ограничительных мер персоналом и посетителями.