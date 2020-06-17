Дополнительные инфекционные стационары открывают в столице

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице увеличивают число инфекционных стационаров. Об этом сообщила руководитель столичного управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также сегодня переводим один провизорный стационар в инфекционный на 230 коек. Главный военный госпиталь открывает на базе провизорный стационар. В городских медицинских стационарах работает 3,5 тыс. врачей и 8 тыс. средних медицинских работников. Население в городе 1 млн 200 тыс. человек», - сказала Сауле Кисикова на брифинге в СЦК.

Ранее она сообщила, что в столице будет открыт роддом для женщин с коронавирусом.

Вместе с тем руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана констатировала ухудшение эпидемиологической ситуации в столице, отметив, что свыше 150 новых случаев коронавируса ежедневно регистрируется в последние три дня в столице.