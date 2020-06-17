+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 25 °С
USD 403.68 EUR 457.53
RUB 5.79 CNY 57.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дополнительные инфекционные стационары открывают в столице

17 Июня 2020 17:20
Поделиться:
Дополнительные инфекционные стационары открывают в столице

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице увеличивают число инфекционных стационаров. Об этом сообщила руководитель столичного управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Испании почтут память жертв пандемии коронавируса
Алматинцы отчислили более 16 млрд тенге в Фонд медицинского страхования с начала года За шопинг с чужой банковской картой задержана жительница столицы Отделения забиты под завязку – столичный инфекционист о ситуации в городе

«Также сегодня переводим один провизорный стационар в инфекционный на 230 коек. Главный военный госпиталь открывает на базе провизорный стационар. В городских медицинских стационарах работает 3,5 тыс. врачей и 8 тыс. средних медицинских работников. Население в городе 1 млн 200 тыс. человек», - сказала Сауле Кисикова на брифинге в СЦК.

Ранее она сообщила, что в столице будет открыт роддом для женщин с коронавирусом.

Вместе с тем руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана констатировала ухудшение эпидемиологической ситуации в столице, отметив, что свыше 150 новых случаев коронавируса ежедневно регистрируется в последние три дня в столице.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив