Дополнительные инфекционные койки разворачивают в стационарах Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Согласно ежесуточному приросту, дополнительно в Акмолинской области в оперативном порядке развернуто 330 инфекционных коек к уже имеющимся 1200. При пессимистичном сценарии развития эпидемиологической ситуации в регионе предусмотрен дополнительный резерв 2165 инфекционных и 215 реанимационных коек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Наримана Сыздыкова, на сегодняшний день удельный вес занятых коек в инфекционных стационарах области составил 41% или 490 коек.
«На данный момент количество инфекционных коек в регионе составляет 1200. Согласно ежесуточному приросту, дополнительно в оперативном порядке развернуто 330 инфекционных и 5 реанимационных коек. Свободно 710 коек», - поделился спикер.
В отделениях реанимации находятся 29 пациентов, занятость коек составила 26%. Свободной остается 81 реанимационная койка. Вместе с тем, при пессимистичном сценарии развития эпидемиологической ситуации предусмотрен дополнительный резерв 2165 инфекционных и 215 реанимационных коек.
«Высокая динамика по заболеваемости наблюдается в Кокшетау, Бурабайском, Жаркаинском районах, Степногорске и Зерендинском районе. Продолжаются выезда мобильных бригад к больным с подозрением на COVID-19. Только за вчерашний день был сделан 581 выезд. Наибольшее количество выездов зарегистрировано в Целиноградском районе - 150, в городе Кокшетау - 126 и в Бурабайском районе - 95», - добавил Н. Сыздыков.
Ранее руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков рассказал, когда вакцина «Спутник Лайт» поступит в область.
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