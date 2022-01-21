Дополнительные инфекционные койки разворачивают в стационарах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Согласно ежесуточному приросту, дополнительно в Акмолинской области в оперативном порядке развернуто 330 инфекционных коек к уже имеющимся 1200. При пессимистичном сценарии развития эпидемиологической ситуации в регионе предусмотрен дополнительный резерв 2165 инфекционных и 215 реанимационных коек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Наримана Сыздыкова, на сегодняшний день удельный вес занятых коек в инфекционных стационарах области составил 41% или 490 коек.

«На данный момент количество инфекционных коек в регионе составляет 1200. Согласно ежесуточному приросту, дополнительно в оперативном порядке развернуто 330 инфекционных и 5 реанимационных коек. Свободно 710 коек», - поделился спикер.

В отделениях реанимации находятся 29 пациентов, занятость коек составила 26%. Свободной остается 81 реанимационная койка. Вместе с тем, при пессимистичном сценарии развития эпидемиологической ситуации предусмотрен дополнительный резерв 2165 инфекционных и 215 реанимационных коек.

«Высокая динамика по заболеваемости наблюдается в Кокшетау, Бурабайском, Жаркаинском районах, Степногорске и Зерендинском районе. Продолжаются выезда мобильных бригад к больным с подозрением на COVID-19. Только за вчерашний день был сделан 581 выезд. Наибольшее количество выездов зарегистрировано в Целиноградском районе - 150, в городе Кокшетау - 126 и в Бурабайском районе - 95», - добавил Н. Сыздыков.

Ранее руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков рассказал, когда вакцина «Спутник Лайт» поступит в область.