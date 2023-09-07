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    00:16, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дополнительные автобусы запустят для болельщиков матча Казахстан-Финляндия

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 сентября на стадионе «Астана Арена» состоится матч между сборной Казахстана и Финляндии в рамках квалификации Евро-2024. По завершении игры болельщиков будут ожидать специально организованные автобусы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО«City Transportation Systems».

    Начало футбольного матча – 20:00 ч.

    Для удобства зрителей, после окончания мероприятия будет организована подача дополнительных городских и пригородных маршрутов: №10, 12, 21, 26, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303.

    Автобусы будут ожидать болельщиков на остановках по проспекту Кабанбай батыра.

    Стоимость проезда 90 тенге. Оплата производится безналичным способом: транспортной картой либо сканированием QR-кода. Также действительны льготные транспортные карты.

    Как сообщалось ранее, все билеты на оба матча проданы еще в августе, так что «Астана Арена», вмещающая 32 тысячи человек, обещает быть забитой до отказа.


    Теги:
    Спорт Футбол Транспорт Астана
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