Дополнительные автобусы запустили в родительский день в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с православным днем поминовения усопших 25 апреля для жителей города выделены дополнительные автобусы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление городской мобильности Алматы.

Маршрут №88 ул. Кунаева – Западное кладбище будет усилен дополнительными автобусами, пункт отправления ул. Кунаева/Макатаева.

Также запущены два дополнительных маршрута по направлениям Ж/д вокзал Алматы-1 – Западное кладбище и Ж/д мост Алматы-1 – кладбище Нижняя пятилетка.

Кроме того, перевозчиками будет осуществлен 100% выпуск автобусов на маршрутах, которые курсируют возле кладбищ, а именно №7, 13, 30, 31, 40, 50, 56, 57, 63, 69, 72, 74, 77, 80, 100.

Автобусы будут курсировать с 7:00 до 20:00.