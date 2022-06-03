3 Июня 2022 01:34

Дополнительные автобусы развезут болельщиков после матча Лиги наций в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О любителях футбола позаботились в Нур-Султане. Для болельщиков сборной Казахстана по футболу подготовили дополнительные автобусы после матча Лиги наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Нур-Султана.

«3 июня, после футбольного матча сборных Казахстана и Азербайджана для болельщиков будет организована подача дополнительных городских и пригородных маршрутов № 10, 12, 28, 37, 40, 53, 51, 60, 303», - сообщается в публикации.

Маршруты будут ожидать болельщиков после матча на остановках. Стоимость проезда составляет 90 тенге, оплата безналичная.

Ранее сообщалось, что Казахстан сыграет со сборной Азербайджана в матче Лиги наций 3 июня. Домашний матч пройдет на стадионе «Астана Арена».

Начало матча в 20:00 часов.



