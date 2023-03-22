Дополнительные автобусы будут ожидать болельщиков после матча Казахстан - Словения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 марта для удобства болельщиков после футбольного матча сборных Казахстана и Словении будет организована подача дополнительных городских и пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании ТОО «City Transportation Systems».

Автобусы № 10, 12, 26, 28, 37, 40, 51, 53, 60, 3037 будут ожидать болельщиков после матча на остановках.

Начало матча – 21:00 ч.

Стоимость проезда 90 тенге, оплата производится безналичным способом, транспортной картой либо сканированием QR-кода. Льготные транспортные карты действительны.