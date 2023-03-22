РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:10, 22 Март 2023 | GMT +6

    Дополнительные автобусы будут ожидать болельщиков после матча Казахстан - Словения

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 марта для удобства болельщиков после футбольного матча сборных Казахстана и Словении будет организована подача дополнительных городских и пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании ТОО «City Transportation Systems».

    Автобусы № 10, 12, 26, 28, 37, 40, 51, 53, 60, 3037 будут ожидать болельщиков после матча на остановках.

    Начало матча – 21:00 ч.

    Стоимость проезда 90 тенге, оплата производится безналичным способом, транспортной картой либо сканированием QR-кода. Льготные транспортные карты действительны.


    Теги:
    Спорт Футбол Транспорт Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!