Дополнительные 6,7 млрд тенге на закуп вакцин просит выделить Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На закуп пентавакцин планируется потратить 3,4 млрд тенге, так как их стоимость увеличилась. Такими данными поделилась министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе уточнения республиканского бюджета в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При формировании республиканского бюджета на 2022 год мною поднимался вопрос о целесообразности сокращения расходов на закуп вакцин в сумме 6,7 млрд тенге. Был получен ответ, что средств на закуп вакцин достаточно. А 6,7 млрд тенге - это просто лишнее. Прошло три месяца и мы видим обратную картину. Вы снова просите дополнительно на закуп вакцин 6,7 млрд тенге», - обратилась к министру во время пленарного заседания Мажилиса депутат Лариса Павловец.

«Более того, кроме этих средств из гарантированного трансферта Нацфонда дополнительно выделяются 20,6 млрд тенге на закуп 4 млн доз вакцины Pfizer. Получается, что сначала вы сокращаете расходы на 6,7 млрд, а сегодня приходите на уточнение и просите уже 27 млрд тенге. Поясните, пожалуйста, с чем это связано. Мы готовимся к новой волне пандемии?» - спросила министра здравоохранения депутат.

Ажар Гиният объяснила сокращение расходов на закуп вакцин.

«В прошлом году при формировании бюджета не были поддержаны расходы на 6,7 млрд тенге. Данные суммы были тогда направлены на закуп вакцины против вируса папилломы человека для девочек-детей против ВПЧ. Тогда это было связано с ковидом и социальной напряженностью в обществе по поводу проведения вакцинации. Сегодня мы действительно запрашиваем 6,7 млрд тенге. Суммы совпадают, но они не взаимосвязаны друг с другом, из этих сумм 3,4 млрд тенге (направят) - на увеличение стоимости пентавакцины. Вы знаете, что для детей - это вакцины против дифтерии, полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции. Стоимость этих вакцин повысилась, в этом году мы должны обеспечить вакцинацией более 700 тыс. детей», - сообщила Ажар Гиният.

Она добавила, что одна доза пентавакцины ранее стоила 6 тыс., сейчас цена составляет 12 тысяч. Таких данных, по словам министра, не было в прошлом году.

Вместе с тем, как отметила глава ведомства, оставшиеся 2,4 млрд тенге необходимо направлять на закуп всех вакцин в рамках национального календаря.

«Что касается вакцины Pfizer. Это не новый закуп. В прошлом году, закупая вакцины Pfizer, мы брали средства из «СК-Фармации». По договору мы должны были осенью стопроцентно оплатить всю сумму вакцин и «СК-Фармация» погасила эту сумму. На сегодняшний день необходимо погасить долг перед «СК-Фармацией». Эта задолженность, если своевременно в мае не погасится, то единый дистрибьютор не сможет свои договорные отношения с поставщиками по лекарственным препаратам обеспечить. Поэтому просим поддержать», - обратилась к депутатам Ажар Гиният.

Также, как отметила глава Минздрава, бюджет 2022 года был сформирован в мае прошлого года.

Ажар Гиният сообщила, что велись долгие договорные процессы с компанией Pfizer. Договор был заключен буквально в октябре и необходимые суммы в бюджете не было предусмотрены. Поэтому было принято решения взять средства у «СК-Фармации», которые теперь необходимо восстановить.

Заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев подтвердил, что договор с Pfizer заключили после поручения Президента в конце 2021 года.

«Резервов денежных не оставалось. В течение года более 100 млрд тенге потратили на противоковидные мероприятия. «СК-Фармация» напрямую заключил договор с Pfizer и закупили вовремя эти вакцины», - объяснил Ерулан Жамаубаев.