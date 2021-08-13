Дополнительную соцпомощь получат жертвы политических репрессий в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жертвы политических репрессий в столице получат дополнительную социальную помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для полного охвата жертв политических репрессий лицам, пострадавшим от политических репрессий, предлагается исключить слова «имеющие инвалидность» и «являющиеся пенсионерами». На сегодня «желтоксановцы» поднимают вопрос о том, что они не имеют возможность получать социальную помощь в соответствии с решением маслихата города», - сказал заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана Бахтияр Гарифуллин на заседании Общественного совета.

Он продолжил свою мысль.

«Мы исключаем понятия «имеющие инвалидность» и «являющиеся пенсионерами». Таким образом, порядка 30 человек, состоящих в обществе, зарегистрированном на территории города Нур-Султана, получат социальную помощь из местного бюджета», - отметил спикер.

«Кроме того, в случае реализации меры планируется обеспечить их санаторно-курортным лечением, возмещением затрат на коммунальные услуги, содержанием жилья, абонентской платы за телефон. Размер выплаты предполагает 2,4 МРП. Из бюджета города потребуется в этом году 15,8 млн тенге», - заключил Б. Гарифуллин.



