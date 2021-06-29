Дополнительную штатную единицу для школьных психологов просят в МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О важности усиления деятельности психологической службы в школах заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комфортные условия пребывания обучающихся обеспечивают педагоги-психологи, которые ежедневно оказывают помощь и поддержку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С 1 января 2019 года, при успешном прохождении национального тестирования, педагогам-психологам присваивается категория педагогического мастерства и выплачивается доплата от 30% до 50%», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

По его словам, мировая практика показывает, что для повышения эффективности психологического сопровождения учащихся, требуется дополнительная штатная единица.

«Этот вопрос тоже требует решения. В дальнейшем, в целях усиления деятельности психологических служб будут разработаны единые для всей страны требования к деятельности психологических служб, а также правила профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», - отметил министр.

«В части воспитательной работы будут предприняты следующие меры: интеграция учебного компонента для формирования устойчивого психо-эмоционального развития обучающихся, внедрение нового формата взаимодействия школ и родителей, усиление ценностно-ориентированного компонента урока и воспитательной работы», - заключил А. Аймагамбетов.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о работе по привлечению специализированной охраны в школы страны.