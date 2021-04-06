Дополнительную помощь для борьбы с паводком направили в пристоличный регион

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Чтобы оказать дополнительную помощь в борьбе с паводком местным исполнительным органам, в районы, находящиеся в зонах возможного подтопления направляют силы департамента по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Несмотря на то, что местными властями принимаются все меры для безопасного прохождения весеннего периода, угроза подтопления некоторых населенных пунктов сохраняется. Особенно это ощутимо близ столицы.

Спасатели региона выехали 5 апреля в пристоличный регион - Целиноградский район, на днях планируется также выезд в Атбасарский район.

«Сегодня сформированные колонны направлены непосредственно для проведения аварийно-спасательных неотложных работ в Целиноградском районе. Всего группировка сил и средств составляет 66 человек, 16 единиц техники, 10 мотопомп», - отметил начальник департамента по ЧС Нурлан Атыгаев.

По словам спикера, при ухудшении паводковой ситуации спасателями будет производится эвакуация жителей. Для этого подготовлены 222 основных пункта приема эвакуируемых, 71 резервный пункт, 98 мест для отгона скота. А также на готове - 2 733 человека, 1 292 единицы техники, 59 плавательных средств, 248 мотопомп. Заготовлено 353,5 тонн ГСМ, 15 480 тонн инертных материалов, 93 941 мешкотара.

«Минувшая зима в Акмолинской области отметилась обильными снегопадами, несущими в себе угрозу паводков в регионе, особенно для жителей пристоличных районов. Местами параметры влагозапаса у нас превышают даже 2017 год, поэтому готовимся к самому худшему варианту», - добавил главный спасатель региона.

Напомним, для координации действий служб и формирований гражданской защиты в паводковый период в МЧС функционирует Республиканский оперативный штаб. Аналогичные штабы созданы в восьми регионах, в том числе – и в акмолинском.







