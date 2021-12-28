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Дополнительное время на ЕНТ получат абитуриенты с особыми потребностями в 2022 году

28 Декабря 2021 10:20
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Дополнительное время на ЕНТ получат абитуриенты с особыми потребностями в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дополнительное время для сдачи ЕНТ будет предоставлено абитуриентам с особыми образовательными потребностями в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

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По поручению министра образования и науки Асхата Аймагамбетова Национальный центр тестирования примет ряд мер для того, чтобы абитуриенты с особыми потребностями могли проходить ЕНТ в наиболее комфортных условиях.

Таким образом, в следующем году поступающие, которые имеют нарушения зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, получат, помимо основных 240 минут, еще 40 дополнительных минут для выполнения заданий тестирования. То есть, они могут сдавать ЕНТ дольше, чем остальные: в течение 4 часов 40 минут.

«Самым главным ориентиром в работе для нас являются интересы абитуриентов. Мы уже проводим ЕНТ несколько раз в год. И продолжаем создавать условия для комфортной сдачи тестирования абитуриентами, в том числе для поступающих с особыми образовательными потребностями. Для них время сдачи ЕНТ продлевается еще на 40 минут. Кроме того, будут внесены изменения и по содержанию заданий для абитуриентов с особыми потребностями. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. Ранее такое поручение нам дал министр образования и науки А. Аймагамбетов. Эти изменения существенно облегчат для них прохождение ЕНТ», – отметил директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев.

При этом важно обеспечить принцип прозрачности при сдаче тестирования. Ранее министерством уже был принят комплекс мер. В следующем году тестирование будет проводиться по принципу «один компьютер – две камеры – один тестируемый». На рабочем месте поступающего, помимо основной камеры, будет установлена дополнительная фронтальная веб-камера для записи звука и фиксации движений тестируемого.

Фронтальная веб-камера позволит провести идентификацию личности поступающего и исключить подмену лиц во время ЕНТ. Также это необходимо для контроля за ходом сдачи экзамена и обеспечения прозрачности тестирования.

После завершения ЕНТ-2022 до конца календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случаях обнаружения фактов использования запрещенных предметов либо других нарушений результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Отметим, что в 2022 году ЕНТ также будет проходить в электронном формате. Поступающие традиционно сдают тестирование по трем обязательным предметам (история Казахстана, математическая грамотность, грамотность чтения) и двум профильным предметам.


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#Образование   #ЕНТ  
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