1 Июня 2022 11:15

Дополнительное образование получают 2,4 млн казахстанских школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году более 270 тыс. детей будут охвачены дополнительными кружками и секциями. Об этом сообщила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2,4 млн учащихся получают дополнительное образование. В этом году более 270 тыс. детей будут охвачены дополнительными кружками и секциями», - сказала Шолпан Каринова на заседании Правительства.

По ее словам, в Год детей впервые на участие наших юных спортсменов в международных спортивных соревнованиях из республиканского бюджета выделены средства.

«Казахстанская команда завоевала 86 медалей на Всемирной гимназиаде во Франции и заняла 3-место среди 70 стран после Бразилии и Франции, мы думаем, что это большая победа», - добавила Ш. Каринова.

По ее данным, в этом году казахстанским олимпийцам выделена 31 полная квота на участие в семи престижных международных олимпиадах, в июле-августе в них поучаствуют и дети.

«Впервые за счет республиканских средств награждаются победители и призеры этих международных интеллектуальных олимпиад, подготовившие их педагоги. Также впервые более 100 победителям и призерам международных интеллектуальных, творческих, спортивных олимпиад были выделены особые гранты на зачисление в отечественные вузы вне конкурса», - проинформировала Шолпан Каринова.