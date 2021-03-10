Дополнительно установить приборы контроля скорости на дорогах призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Решетников призвал дополнительно установить приборы контроля скорости и освещения на особо аварийных участках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зависимость количества ДТП от состояния дорог бесспорна. Во всем мире на загородные двухполосные дороги обычного типа, имеющие низкие стандарты, чем скоростные магистрали, приходится более половины всех ДТП. Сама конструкция «двухполосок» способна значительно усиливать влияние факторов, провоцирующих аварию. Именно на подобных дорогах такие факторы, как превышение скорости, опасный обгон, гетерогенность и невнимательность участников дорожного движения, ограниченный обзор, различные препятствия на дороге и другие, наиболее полно выражают свою отрицательную роль и приводят к серьезным трагическим последствиям. В том числе аварии связанные с вылетом машины с дороги. Лобовые столкновения представляют собой одну их наиболее тяжелых дорожных проблем на дорогах местного значения», - сказал Сергей Решетников в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

Во-первых, по его словам, значительная часть этих дорог изначально была в плохом состоянии из-за несоблюдения минимальных стандартов строительства дорог.

«В их ряду можно назвать использование некачественных материалов, грубые нарушения технологий строительства дорог, приводящие к быстрому выходу дорог из строя. Сюда же относится несоблюдение требований по ширине, ровности, разметке, освещению, устройству придорожных знаков и объектов. Во-вторых, в силу того, что эти дороги связывают различные населенные пункты с районными и областными центрами, обеспечивая жизнедеятельность сельского населения, по ним осуществляются наиболее частые, хаотичные частные перевозки пассажиров и грузов. Помимо этого нужно учесть, что на дорогах местного значения слабо осуществляется контроль за соблюдением ПДД, так как на них практически нет современных электронных средств контроля», - отметил депутат.

Кроме этого, нередко дорожные знаки установлены на плохо видимых участках или частично скрыты посторонними предметами (свисающими ветвями деревьев, заборами, столбами освещения, билбордами и т.п.). Нередко можно заметить, что таблоиды (а также другие светящиеся объекты у дорог) излучают схожие со светофорами цвета, введя в заблуждение участников движения.

«На сегодняшний день в Казахстане почти 25 тысяч километров дорог республиканского значения, 4 участка из которых платные (протяженностью 682 км). В 2021 году еще 18 трасс будет платными, а до 2024 года планируется довести протяженность до 11 тысяч километров. Несомненно, платные дороги предполагают преимущества, как придорожный сервис, хорошее дорожное покрытие, своевременную расчистку и т.д. Автомобилисты вправе требовать для себя лучшие, безопасные условия. Несвоевременное выполнение правил содержания автодорог и обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств в зимний период создавало неудобство водителям и заторы на платных участках автодорог республиканского значения. Плохое состояние дорожного покрытия, некачественная и несвоевременная уборка дорог в зимний период от снега и ледяного наката служило дополнительной причиной происходящих ДТП», - добавил мажилисмен.

В заключении С. Решетников озвучил свои предложения для исправления ситуации:

- продолжить активную и целенаправленную работу государственными и общественными органам, предприятиями и организациями по повышению правового сознания и правовой культуры граждан, их воспитанию в духе неукоснительного соблюдения ими правил дорожного движения, чтобы вежливое и доброжелательное отношение всех участников дорожного движения друг к другу стало, в конечном итоге, общепринятой социальной нормой поведения;

- усовершенствовать работу аварийных и дорожных служб, повысить качество и оперативность медицинской помощи пострадавшим, которая снизит вероятность инвалидности и страдания выживших в дорожно-транспортных происшествиях;

- в целях профилактики и повышения уровня безопасности дорожного движения считаем необходимым установить приборы освещения и контроля скорости на особо аварийных участках автомобильных дорог. Особое внимание обратить на дороги районного и областного значения;

- для снижения ДТП с участием пешеходов в населенных пунктах увеличить количество надземных и подземных пешеходных переходов.

«В 2020 году на содержание автодорог республиканского значения предусматривалось более 26 млрд тенге при потребности 43 млрд, или 62% от норматива. В текущем году запланировано 18 млрд тенге, не отразится ли такое существенное урезание расходов на безопасности дорог и на кармане граждан? Планируется ли расширение льготных категорий граждан по оплате за пользование платными автомобильными дорогами? На каком этапе находится оцифровка дорог, и какие конкретные результаты позволило это получить? Какие изменения в качестве построенных дорог благодаря этой работе были достигнуты?» - заключил депутат.