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Дополнительно 55 млрд тенге выделят на реализацию проекта «Ауыл - ел бесігі»

14 Марта 2023, 13:49
Дополнительно 55 млрд тенге выделят на реализацию проекта «Ауыл - ел бесігі»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году планируется дополнительно выделить 55 млрд тенге на реализацию проекта «Ауыл - ел бесігі». Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году выделено 143 млрд тенге на реализацию проекта «Ауыл - ел бесігі». На эти средства в 736 селах будут реализованы свыше 1500 проектов. Наряду с этим, в рамках уточнения бюджета на 2023 год, планируется дополнительно выделить 55 млрд тенге», - сказал на брифинге в СЦК вице-министр нацэкономики.

По словам Бауыржана Омарбекова, это позволит реализовать более 120 проектов по объектам жилищно-коммунального хозяйства, 275 проектов по объектам социальной инфраструктуры и 1 300 проектов транспортной инфраструктуры.

Ранее собщалось, что маслихаты будут вести мониторинг деятельности акимов.

Процедура государственных закупок будет упрощена для компетентных органов в регионах.


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