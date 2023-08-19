Дополнительно 33 автопатруля заступили на охрану общественного порядка в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок» и областной операции «Автомобиль» на охрану общественного порядка в областном центре заступили дополнительно 33 автопатруля в Костанае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По словам начальника управления полиции города Костаная Булата Иманова, за время патрулирования с 6 до 22 часов сотрудниками полиции выявлено 102 правонарушения, 40 водителей привлечено к ответственности за непристегнутый ремень безопасности, 11 водителей за использование сотового телефона во время движения, 12 автомашин водворили на специализированную штрафную стоянку за грубые нарушения. Такие мероприятия сотрудники полиции проводят на постоянной основе, в том числе и других городах региона, с участием сотрудников прокуратуры.

В департаменте полиции отметили, что за время усиленного патрулирования в областном центре не было совершено ни одного ДТП с пострадавшими. Основные цели и задачи ОПМ «Участок» и «Автомобиль» – усиление мер по профилактике правонарушений и преступлений, стабилизации оперативной обстановки по предупреждению и раскрытию краж и угонов автотранспортных средств.