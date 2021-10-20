Дополнительно 2300 тонн сжиженного газа выделено в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем месяце десять МЖК в Нур-Султане получали услуги горячего водоснабжения и отопления с перебоями. Одной из основных причин стала несвоевременная поставка сжиженного газа в столицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«Министерством энергетики РК совместно с местным исполнительным органом, а также заводами-производителями и АО НК «Казахстан Темир Жолы» была проработана возможность приоритетной отгрузки газа для столицы в связи с ранним началом отопительного сезона.

Кроме того, проведены переговоры с ТОО «Тенгизшевройл» о выделении городу дополнительно 2300 тонн газа.

В первую очередь поставка топлива будет производиться на газораспределительные установки и котельные, и только после этого – на автозаправочные станции», - говорится в сообщении ведомства.

За последние два года увеличилось количество автомобилей, переведенных на голубое топливо (с 139 тысяч единиц в 2019 году до 313 тысяч автомобилей в 2021 году).

На ситуацию также повлияло проведение капитального ремонта на ТОО «Тенгизшевройл» (с 01.08 по 18.09.2021 года) , а также на заводах АО «СНПС-Актобемунайгаз» (сентябрь) и ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (октябрь) , из-за чего объемы производства сжиженного нефтяного газа в Казахстане снизились на 25%.

В настоящее время заводы выходят на производственные мощности и в ближайшие дни сжиженный газ поступит в регионы и будет доступен для розничной реализации среди населения.

Контроль за оборотом сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки на внутренний рынок, осуществляется местными исполнительными органами.

Ранее в Министерстве энергетики рассказали о ситуации на рынке дизельного топлива, назвав его среднюю цену по стране.