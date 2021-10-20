Дополнительно 2300 тонн сжиженного газа выделено в Нур-Султане
«Министерством энергетики РК совместно с местным исполнительным органом, а также заводами-производителями и АО НК «Казахстан Темир Жолы» была проработана возможность приоритетной отгрузки газа для столицы в связи с ранним началом отопительного сезона.
Кроме того, проведены переговоры с ТОО «Тенгизшевройл» о выделении городу дополнительно 2300 тонн газа.
В первую очередь поставка топлива будет производиться на газораспределительные установки и котельные, и только после этого – на автозаправочные станции», - говорится в сообщении ведомства.
За последние два года увеличилось количество автомобилей, переведенных на голубое топливо (с 139 тысяч единиц в 2019 году до 313 тысяч автомобилей в 2021 году).
На ситуацию также повлияло проведение капитального ремонта на ТОО «Тенгизшевройл» (с 01.08 по 18.09.2021 года) , а также на заводах АО «СНПС-Актобемунайгаз» (сентябрь) и ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (октябрь) , из-за чего объемы производства сжиженного нефтяного газа в Казахстане снизились на 25%.
В настоящее время заводы выходят на производственные мощности и в ближайшие дни сжиженный газ поступит в регионы и будет доступен для розничной реализации среди населения.
Контроль за оборотом сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки на внутренний рынок, осуществляется местными исполнительными органами.
Ранее в Министерстве энергетики рассказали о ситуации на рынке дизельного топлива, назвав его среднюю цену по стране.