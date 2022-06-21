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Дополнительная индексация зарплат может ускорить инфляцию – Премьер-Министр РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Июня 2022, 11:11
Дополнительная индексация зарплат может ускорить инфляцию – Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность проведения дополнительной индексации зарплат в связи с ростом цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с трудовым законодательством, размер месячной заработной платы работника устанавливается дифференцированно в зависимости от квалификации работника, сложности, количества и качества выполняемой работы, а также условий труда. Размер месячной заработной платы максимальным размером не ограничивается. Согласно статье 157 Трудового кодекса в трудовой договор могут включаться взаимные обязательства работников и работодателя по определению порядка индексации заработной платы», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

При этом, он отметил, что осуществление индексации заработной платы на обязательной основе сверх производимых ежегодных повышений заработной платы повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета и значительную финансовую нагрузку на работодателей.

Кроме того, по словам Премьера, дополнительная индексация может повлечь еще большее ускорение инфляции ввиду повышения инфляционных ожиданий населения и раскручивания инфляционной спирали.

«Также индексация заработной платы в обязательном порядке может привести к повышению себестоимости продукции (работ, услуг), что отразится на расходах потребителей, росте цен на товары и услуги. Оплата труда в современных условиях, являясь экономической категорией, зависит от спроса и предложения на рабочую силу на рынке труда, финансово-экономических результатов деятельности хозяйствующих субъектов и других факторов», - пояснил глава Кабмина.

«Индексация заработной платы должна производиться, исходя из финансовых возможностей предприятия по согласованию сторон в рамках коллективных договоров и соглашений. При этом, программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на сдерживание роста цен, особенно на товары и услуги, которые входят в потребительские расходы населения», - заключил А. Смаилов.


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