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Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане

12 Февраля 2022 15:54
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Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день на 26 регулируемых пешеходных переходах города Нур-Султана разработана и включена дополнительная функция аппаратно программного комплекса «Сергек» по выявлению нарушений «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Данное новшество введено в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность детей на дорогах», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

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В полиции отметили, что в 2021 году на пешеходных переходах города произошло 98 дорожно-транспортных происшествий. На регулируемых переходах произошло 38 наездов на пешеходов и 60 на нерегулируемых. В результате ДТП 95 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Департамент полиции, обращаясь ко всем участникам дорожного движения, рекомендует проявлять взаимное уважение друг к другу, а водителям быть внимательными и снижать скорость, увидев пешехода.


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#Нур-Султан   #Безопасность   #Видео   #Общество   #Дороги  
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