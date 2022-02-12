Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день на 26 регулируемых пешеходных переходах города Нур-Султана разработана и включена дополнительная функция аппаратно программного комплекса «Сергек» по выявлению нарушений «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Данное новшество введено в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность детей на дорогах», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.
В полиции отметили, что в 2021 году на пешеходных переходах города произошло 98 дорожно-транспортных происшествий. На регулируемых переходах произошло 38 наездов на пешеходов и 60 на нерегулируемых. В результате ДТП 95 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Департамент полиции, обращаясь ко всем участникам дорожного движения, рекомендует проявлять взаимное уважение друг к другу, а водителям быть внимательными и снижать скорость, увидев пешехода.
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