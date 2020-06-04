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Дополнен перечень товаров, ввозимых в ЕАЭС беспошлинно для борьбы с коронавирусом

4 Июня 2020 04:23
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Дополнен перечень товаров, ввозимых в ЕАЭС беспошлинно для борьбы с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совет Евразийской экономической комиссии в ходе заседания 3 июня принял решение на временной основе обнулить импортные пошлины на одноразовые средства индивидуальной защиты и отдельные виды товаров, используемые для производства лекарственных, дезинфицирующих средств и медицинских изделий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЕЭК.

В список этой продукции вошли, в частности, ортофосфорная кислота, перекись водорода, полимерная пленка, одноразовые шапочки и так далее. Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Кроме того, Совет ЕЭК одобрил снятие запрета на вывоз с территории Евразийского экономического союза клеенки, ряда видов текстильных материалов, ваты, лейкопластырей и других изделий. Окончательное решение по этому поводу примет Коллегия ЕЭК.

Справка


Перечень товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза беспошлинно в целях реализации государствами-членами мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции, определен решением Совета ЕЭК от 16 марта 2020 года № 21. Соответствующая льгота предоставляется по 30 сентября текущего года. Кроме того, решением Коллегии ЕЭК от 24 марта 2020 года № 41 до этого же срока установлен запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов.
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Ключевые слова: ЕАЭС, Коронавирус,
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