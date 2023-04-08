Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Доплаты до 300% от оклада будут получать казахстанские спасатели

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Апреля 2023, 11:53
Доплаты до 300% от оклада будут получать казахстанские спасатели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о запланированных мерах касательно увеличения заработной платы спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года поэтапно с 2022 года повышается заработная плата отдельных категорий гражданских служащих, в том числе спасателей органов гражданской защиты, путем применения поправочного коэффициента к должностному окладу (1,23 (23%) – в 2022 году, 1,45 (18%) – в 2023 году, 1,71 (18%) – в 2024 году, 2 (17%) – в 2025 году)», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

С учетом указанных повышений заработная плата спасателей к 2025 году будет увеличена в 2 раза.

В текущем году для спасателей установлена новая доплата за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни в размере 70% от должностного оклада. Кроме того, в соответствии с Системой оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, к должностному окладу спасателей предусмотрены надбавки и доплаты в размере от 20% до 300% от базового оклада в зависимости от сложности выполняемых работ.

«В результате принимаемых мер заработная плата спасателей в данный момент составляет в среднем 337 681 тенге», - добавил Премьер-Министр.


Правительство РК   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны