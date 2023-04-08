Доплаты до 300% от оклада будут получать казахстанские спасатели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о запланированных мерах касательно увеличения заработной платы спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года поэтапно с 2022 года повышается заработная плата отдельных категорий гражданских служащих, в том числе спасателей органов гражданской защиты, путем применения поправочного коэффициента к должностному окладу (1,23 (23%) – в 2022 году, 1,45 (18%) – в 2023 году, 1,71 (18%) – в 2024 году, 2 (17%) – в 2025 году)», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

С учетом указанных повышений заработная плата спасателей к 2025 году будет увеличена в 2 раза.

В текущем году для спасателей установлена новая доплата за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни в размере 70% от должностного оклада. Кроме того, в соответствии с Системой оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, к должностному окладу спасателей предусмотрены надбавки и доплаты в размере от 20% до 300% от базового оклада в зависимости от сложности выполняемых работ.

«В результате принимаемых мер заработная плата спасателей в данный момент составляет в среднем 337 681 тенге», - добавил Премьер-Министр.