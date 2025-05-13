Работодатель выплатит компенсации семьям погибших рабочих в Актобе

Суд города Актобе частично удовлетворил иск о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, понесенного в связи с гибелью двух сотрудников организации в результате дорожно-транспортного проишествия.

Судом установлено что в декабре 2022 года по поручению руководства было организовано служебное совещание на вахтовом поселке.

Во время доставки сотрудников служебным транспортом водитель, отклонившиь от маршрута, допустил наезд, в результате чего 2 человека погибли.

Истцы понесли расходы на погребение, установку памятников, поминальные мероприятия, а также испытали тяжелые моральные страдания, что было подтверждено доказательствами в суде.

— Актом специального расследования группового несчастного случая, произошедшего с работниками установлено, что несчастный случай связан с производством, установлена степень вины погибших супругов — по 50% (покинули рабочее место, не предупредив работодателя, тем самым самым нарушили трудовую дисциплину), степень вины работодателя 50% (директор ТОО, который не обеспечил документами по безопасному ведению производственного процесса и работ, а также не провел обучение и проверку знаний у работников по безопасности и охране труда), — сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда.

Кроме того, приговором Хромтауского районного суда в мае 2023 года, вступившим в законную силу, установлена вина водителя в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель супругов истцов, совершившего дорожно-транспортное происшествие на его личном автомобиле, вне вахтового поселка, которому назначено наказание в виде лишения свободы.

Решением суда города Актобе иск удовлетворен частично, взыскано с ответчика в пользу истцов более 4,4 млн тенге, компенсация морального вреда 20 млн тенге (по 10 млн каждому истцу) и судебные расходы.

Решение суда вступило в законную силу.​

Напомним, что в прошлом году на территории Донского горно-обогатительного комбината, расположенного в Хромтауском районе Актюбинской области, перевернулся грузовой автомобиль. В результате происшествия на месте погибли двое рабочих.