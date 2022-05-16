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    Доносить суть поправок в Конституцию простым языком призвал спикер Сената

    16 Мая 2022, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Бюро Сената Парламента председатель Палаты Маулен Ашимбаев акцентировал внимание депутатов на необходимости продолжения информационной работы по продвижению и обсуждению в регионах Конституционной реформы и предстоящего референдума по поправкам в Конституцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    «Сенаторы должны использовать все инструменты и площадки для встреч с гражданами по разъяснению сути предлагаемых изменений в Конституцию. На прошлой неделе депутаты выехали в регионы и провели ряд встреч. Эту работу нужно продолжать. Изменения в Основной закон касаются каждого гражданина нашей страны. Поэтому важно простым и понятным языком говорить с людьми о проводимых реформах и предлагаемых изменениях в Конституцию, а также без заорганизованности и формализма провести содержательные и информативные встречи», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Также участники утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного 19 мая 2022 года.

    На заседании Палаты депутаты планируют рассмотреть проекты законов «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов» и «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года».

    Кроме того, члены Бюро распределили между постоянными комитетами Сената законопроекты, раннее одобренные Мажилисом для проведения дальнейшей работы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Сенат Конституция Референдум
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