Донорство в Нур-Султане: как стать донором крови

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние годы в Казахстане, в том числе и столице, стало активно развиваться донорство крови. Так, если в 2020 году в Научно-производственном центре трансфузиологии в день производилось порядка 90 донаций, то уже в этом году – около 120. В пресс-службе Центра рассказали, кто и как может стать донором, а также развеяли самые распространенные заблуждения по этому вопросу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

- Какие требования предъявляются к потенциальному донору?

- Согласно действующему законодательству РК, донором крови и ее компонентов может стать каждый дееспособный гражданин старше 18 лет, вес которого составляет не менее 50 килограммов. Существуют определённые медицинские и социальные противопоказания к донорству крови и ее компонентов. Различные заболевания, перенесённые в недавнем прошлом, операции, поездки в некоторые точки мира – все это может послужить временным или постоянным (абсолютным) отводом от донорства.

Обязательные процедуры перед сдачей крови - беседа врача с донором и врачебный осмотр, а также лабораторные исследования крови донора. Поэтому не нужно скрывать от врача свои недомогания. Необходимо честно отвечать как на его вопросы, так и на вопросы анкеты. Врачом трансфузиологом осуществляется подробный сбор анамнеза с учётом данных Анкеты донора, осмотр кожных покровов, видимых слизистых оболочек, склер, пальпация лимфатических узлов и органов брюшной полости, аускультация органов грудной клетки, оценка психоневрологического статуса донора. Если при обследовании донора и сборе его медицинского анамнеза, оценке общего состояния здоровья, а также связанного с ним образа жизни возникает подозрение на наркоманию или поведение, приводящее к риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми с кровью, донор отводится от донорства крови и ее компонентов.

Данные о состоянии здоровья донора, допущенного к сдаче крови или ее компонентов с указанием вида донорства и объёма взятия крови или ее компонентов заносятся в соответствующую медицинскую документацию. Далее оформляется направление на кроводачу, плазмаферез и др.

Преследуемая цель при прохождении всего этого последовательного процесса - безопасное донорство для самого донора, и для тех, кому востребована донорская кровь.

- В каких случаях специалист даёт медотвод для сдачи крови?

- Противопоказания бывают временные и постоянные (абсолютные). И об этом должен знать каждый, кто не сегодня, так завтра примет решение поделиться своей кровью.

Абсолютные противопоказания - когда врач фиксирует отвод от донорства независимо от давности и результатов лечения от таких инфекционных заболеваний, как СПИД, носительство ВИЧ-инфекции, сифилис, врождённый или приобретённый, вирусные гепатиты, все формы туберкулёза, бруцеллёз, сыпной тиф, а также разновидности паразитарных заболеваний. Донорами не могут быть больные, имеющие злокачественные новообразования, страдающие психическим расстройством, болезнями крови и органическими заболевания ЦНС, наркоманией и алкоголизмом, а также с полным отсутствием слуха и речи. К донации категорически не допускаются граждане, имеющие тяжёлые патологии сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания, органов ЖКТ, печени и желчных путей, хронических заболеваний печени, почек и мочевыводящих путей в стадии декомпенсации, лучевой болезни. В перечень абсолютных противопоказаний к донорству крови относятся также болезни эндокринной системы в случае выраженного нарушения функций и обмена веществ, болезни ЛОР-органов, серьёзные глазные болезни, ряд кожных воспалительного и инфекционного характера, остеомиелит острый и хронический. В этот список входит и наличие оперативных вмешательств по поводу резекции какого-либо органа.

Помимо абсолютных есть и временные противопоказания, которые также могут послужить обоснованием к медотводу, т.е. к отстранению от донации. Так, в случае наличия татуировки или лечения иглоукалыванием отвод даётся на 4 месяца с момента окончания процедур. Пребывавший в загранкомандировках длительностью более 2 месяцев может быть допущен к донорству только по истечении 6 месяцев после возращения. Основанием для отвода до 3-х лет может послужить факт пребывания в эндемичных по малярии странах тропического и субтропического климата (Азия, Африка, Южная и Центральная Америка). К донорству крови временно не допускается лицо, контактировавшее с больными гепатитами. И это далеко не полный список противопоказаний, согласно которому специалист вправе отказать в допуске к донорству.

- Сколько крови требуется столице ежемесячно?

- Существует постоянная необходимость в регулярных поставках крови, так как ее можно хранить только в течение ограниченного периода времени. Для того чтобы безопасная кровь была доступна всегда и везде, где она необходима, достаточное число здоровых людей (а это примерно 120 -150 доноров каждый день) должно регулярно сдавать кровь в нашем центре.

- Как карантин повлиял на работу столичного Центра крови?

Страны, в которых в 2020 году ввели тотальный карантин, столкнулись с дефицитом донорской крови. У нас такой проблемы не было. В большей степени потому, что все больницы в прошлом году были переквалифицированы в инфекционные центры, для борьбы с КВИ. А пациенты принимали лечение в регионах, по месту жительства.

Да, мы наблюдали снижение донорской активности, если до карантина наш центр посещали 100-120 доноров в день, то в 2020 году эта цифра снизилась до 80 доноров в день.

Однако уже в этом году больницы вернулись в штатный режим работы и нам просто необходимо, чтобы количество доноров было не менее 150 человек каждый день. К чему мы прилагаем все наши усилия, и были бы рады помощи всех неравнодушных людей и организаций, которые могли бы помочь нам в пропаганде донорства крови.

Ведь здесь важно понимать, что запасы крови должны постоянно и стабильно пополняться, поэтому Центр крови всегда работает в установленном режиме, без выходных и праздников с 8:30 до 17:00 часов.

Во время карантина, либо других подобных ситуаций, не нужно забывать о донорстве. Кровь нужна онкологическим пациентам, в том числе детям, а также пациентам с травмами, роженицам и другим. У нас соблюдены все меры профилактики и защиты от коронавируса, поэтому угрозы здоровью доноров нет.