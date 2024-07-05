Доноры Байдена перераспределяют финансы из-за неудачных дебатов

Основные спонсоры Демократической партии планируют увеличить пожертвования кандидатам в Палату представителей и Сенат, стремясь укрепить позиции на Капитолийском холме против Д. Трампа, приход к власти которого становится все более вероятным, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Axios.

Представители от Демократической партии обеспокоены тем, что после пожертвований Дж. Байдену в размере 127 млн долларов в июне текущего года финансирование переизбрания президента может иссякнуть в июле.

Причиной являются два последовательных события — неудачные дебаты Дж. Байдена и последовавшее за ними постановление Верховного суда о президентском иммунитете — вызвали опасения среди доноров-демократов, что республиканцы могут в январе взять под контроль не только Белый дом, но и обе палаты Конгресса.

После дебатов многочисленные состоятельные спонсоры Демократической партии заявили партийным функционерам, что перераспределят свою поддержку в пользу кандидатов в Конгресс США.

Это указывает на то, что осторожные доноры взвешивают, где их доллары могут оказать наибольшее влияние и опасаются вкладывать деньги в кампанию, которая находится в затруднительном положении, так как шансы Дж. Байдена превзойти Д. Трампа 5 ноября уменьшаются.

Так, после дебатов ряд крупных спонсоров выделили деньги в поддержку сенаторской кампании демократа Рубена Гальего от Аризоны.

Другой спонсор увеличил поддержку Комитета по предвыборной кампании в Сенат от Демократической партии на 50%.

Отмечается значительный приток денежных средств в избирательные кампании кандидатов-демократов в Сенат в колеблющихся штатах.

Таким образом, главным приоритетом для скептически настроенных доноров-демократов становится не допустить республиканский контроль в Конгрессе США.