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    22:00, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Доноры Байдена перераспределяют финансы из-за неудачных дебатов

    байден
    Фото: NBC News

    Основные спонсоры Демократической партии планируют увеличить пожертвования кандидатам в Палату представителей и Сенат, стремясь укрепить позиции на Капитолийском холме против Д. Трампа, приход к власти которого становится все более вероятным, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Axios.

    Представители от Демократической партии обеспокоены тем, что после пожертвований Дж. Байдену в размере 127 млн долларов в июне текущего года финансирование переизбрания президента может иссякнуть в июле.

    Причиной являются два последовательных события — неудачные дебаты Дж. Байдена и последовавшее за ними постановление Верховного суда о президентском иммунитете — вызвали опасения среди доноров-демократов, что республиканцы могут в январе взять под контроль не только Белый дом, но и обе палаты Конгресса.

    После дебатов многочисленные состоятельные спонсоры Демократической партии заявили партийным функционерам, что перераспределят свою поддержку в пользу кандидатов в Конгресс США.

    Это указывает на то, что осторожные доноры взвешивают, где их доллары могут оказать наибольшее влияние и опасаются вкладывать деньги в кампанию, которая находится в затруднительном положении, так как шансы Дж. Байдена превзойти Д. Трампа 5 ноября уменьшаются.

    Так, после дебатов ряд крупных спонсоров выделили деньги в поддержку сенаторской кампании демократа Рубена Гальего от Аризоны.

    Другой спонсор увеличил поддержку Комитета по предвыборной кампании в Сенат от Демократической партии на 50%.

    Отмечается значительный приток денежных средств в избирательные кампании кандидатов-демократов в Сенат в колеблющихся штатах.

    Таким образом, главным приоритетом для скептически настроенных доноров-демократов становится не допустить республиканский контроль в Конгрессе США.

    Теги:
    Выборы в США Джо Байден Политические партии Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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