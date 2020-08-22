Донорами стали свыше 100 военнослужащих в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске свыше 100 военнослужащих воинской части 5518 регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК стали донорами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе РгК «Шығыс» рассказали, что офицеры и военнослужащие по контракту воинской части откликнулись на обращение Центра крови города Усть-Каменогорска и оказали помощь в пополнении запасов. Перед сдачей все прошли требуемый осмотр, а также сдали анализ на определение группы крови.

«Как защитники Отечества не смогли остаться в стороне и решили внести свой вклад в благое дело. Мы рады, что можем помочь тем, кому это действительно необходимо. Поэтому своим личным примером показываем важность участия в подобных мероприятиях», - рассказал заместитель командира воинской части 5518 Едилжан Сырлыбаев.