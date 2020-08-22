+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 31 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Донорами стали свыше 100 военнослужащих в Усть-Каменогорске

22 Августа 2020 19:44
Поделиться:
Донорами стали свыше 100 военнослужащих в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске свыше 100 военнослужащих воинской части 5518 регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК стали донорами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Танкисты из Казахстана провели практические стрельбы в подмосковном «Алабино»
Министр обороны представил нового начальника главного управления военной полиции Банк плазмы крови переболевших коронавирусом создадут в ВКО Свыше 100 молодых офицеров приняли участие в сборах в Восточном Казахстане

В пресс-службе РгК «Шығыс» рассказали, что офицеры и военнослужащие по контракту воинской части откликнулись на обращение Центра крови города Усть-Каменогорска и оказали помощь в пополнении запасов. Перед сдачей все прошли требуемый осмотр, а также сдали анализ на определение группы крови.

«Как защитники Отечества не смогли остаться в стороне и решили внести свой вклад в благое дело. Мы рады, что можем помочь тем, кому это действительно необходимо. Поэтому своим личным примером показываем важность участия в подобных мероприятиях», - рассказал заместитель командира воинской части 5518 Едилжан Сырлыбаев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Армия  
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив