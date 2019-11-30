Донерную в Таразе открыл житель города с ограниченными возможностями

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Образовательный проект «Жас кәсіпкер» помогает молодым людям открыть свой бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в Жамбылском областном филиале Палаты предпринимателей «Атамекен», 24-летний Еламан Абсет реализовал свою мечту открыть заведение общественного питания, благодаря проекту «Жас кәсіпкер». Выпускник первого потока обучения по проекту «Жас кәсіпкер» выиграл безвозмездный грант в размере 505 тысяч тенге и приобрел донерное оборудование.

«Обучившись по проекту «Жас кәсіпкер», я узнал много нового для себя, - рассказывает Еламан Абсет. – Радует то, что этот проект особо поддерживает людей с ограниченными возможностями. Ожидание результата от обучения оправдало себя в полной мере. За время обучения пришло понимание, как можно применить полученные знания на практике. На грантовые средства я буквально месяц назад открыл место быстрого питания «Донерную». Были расходы и из собственных средств по приобретению мебели, посуды и тому подобного. На сегодняшний день мой бизнес потихоньку развивается, первыми клиентами стали мои близкие и друзья», - говорит начинающий предприниматель.

По его словам, с открытием донерной было много хлопот.

«Но это приятные хлопоты, - поделился Еламан. - Много времени мы потратили на поиски подходящего места. Тяжелее всего пришлось с кадрами. Но мне удалось найти способного повара-«донерщика», который имеет двухлетний стаж работы в этом направлении. Знаю, что у нас в городе на каждой улице есть общепиты, поэтому мы акцентируем всё внимание на качестве фаст-фуда».

Отметим, что на сегодняшний день Тараз изобилует заведениями общественного питания на любой вкус и кошелек. По статданным, количество ресторанов и кафе в областном центре перевалило за 900, поэтому конкуренция среди них очень серьезная.

«Еламан в следующем году планирует не только развивать свой бизнес, но и создать семью с умной и красивой девушкой по имени Аяжан, - рассказала представитель пресс-службы Жамбылского областного филиала Палаты предпринимателей Акбота Батырбекова. - Молодые уже на протяжении полутора лет вместе, и поддерживают друг друга во всём. Хочу напомнить, что пилотный образовательный проект «Жас кәсіпкер» Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» ориентирован на развитие и поддержку предпринимательства среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет. Обучающий проект «Жас кәсіпкер» реализуется в рамках уже популярного и эффективного проекта «Бастау». На сегодняшний день по области обучение прошли 1 000 человек, из них 320 слушателей получили гранты».

«Планирую дальше расти и развиваться, - говорит начинающий предприниматель Еламан Абсет. – В планах есть намерение получить льготный кредит, участвовать в социальных проектах».