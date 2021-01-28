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    16:52, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Донерная сгорела в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня днем в Караганде произошел пожар в киоске быстрого питания. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    28 января в 14:35 часов в Караганде в 23 микрорайоне рядом с магазином «Магнит» произошло горение киоска быстрого питания «Best Doner».

    Горение произошло на площади 10 кв.м. деревянной обшивки потолка и стен.

    «На месте работали 10 человек личного состава и 2 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области. Пожар ликвидирован в15:01. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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