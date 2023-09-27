Дональд Трамп признан виновным в мошенничестве

Судья в Нью-Йорке признал Дональда Трампа и его сыновей ответственными за мошенничество и отменил бизнес-сертификацию семейной компании Trump Organization, заявив, что Трампы предоставляли ложные финансовые отчеты в течение примерно десяти лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Решение судьи Артура Энгорона было вынесено за несколько дней до того, как гражданское дело, касающееся генеральной прокуратуры Нью-Йорка и бывшего президента, должно было быть передано в суд.

Энгорон удовлетворил ходатайство генерального прокурора о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства, установив, что Трамп, его сыновья и другие лица «несут ответственность по закону за систематические нарушения» законодательства штата Нью-Йорк.

Он также обнаружил, что финансовые отчеты, которые Трампы предоставляли кредиторам и страховщикам в течение примерно десяти лет, являются ложными, и заявил, что они неоднократно занимались мошенничеством.

Это решение является ударом по Дональду Трампу и полностью опровергает заявления о том, что он не завышал стоимость своих полей для гольфа, отелей, домов в Мар-а-Лаго и Севен-Спрингс в финансовых отчетах, которые неоднократно использовались в бизнес-деятельности.

Генеральный прокурор потребовал возмещения ущерба в размере 250 миллионов долларов, запрета Трампам занимать руководящие должности в бизнес-структурах в Нью-Йорке и запрета компании участвовать в деловых операциях в течение пяти лет.

Судья отменил бизнес-сертификаты компаний Трампа, которые являются ответчиками по делу, включая Trump Organization, и заявил, что будет назначен управляющий, который займется «роспуском» корпоративных структур. В иске участвуют два объекта недвижимости в Нью-Йорке: коммерческая башня на Уолл-стрит, 40 и семейный комплекс Трампа в Севен-Спрингс.