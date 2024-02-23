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    11:19, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Дональд Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

    Дональд Трамп
    Фото: rawpixel.com

    Экс-президент США Дональд Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну, к которой мир очень близок в настоящий момент. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    - Я предотвращу третью мировую войну. Мы очень близки к третьей мировой войне, и это будет война, не похожая ни на одну другую, - сказал он в четверг, выступая перед сторонниками. Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

    Трамп также отметил, что сможет восстановить мир еще до того, как «прибудет в Овальный кабинет» в Белом доме, в том числе урегулировать конфликт между Украиной и Россией.

    Ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания намерен урегулировать конфликт в Украине за 24 часа.

    Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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