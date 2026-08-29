Дональд Трамп подписал указ о создании Космической академии США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании первой в стране Космической академии — U.S. Space Academy. Новый учебный центр должен готовить специалистов для NASA, Космических сил США и быстро растущей коммерческой космической отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Академия должна объединить техническое образование, подготовку инженеров, ученых, операторов и других специалистов, необходимых для реализации американских космических программ. Ожидается, что выпускники будут задействованы в проектах, связанных с исследованием Луны, развитием космической инфраструктуры и коммерческого сектора.

Указ предусматривает создание президентской комиссии, которая займется формированием академии. В течение 120 дней она должна представить предложения по структуре управления учебным заведением, месту его размещения, условиям службы выпускников и возможным изменениям в законодательстве.

Место расположения Космической академии пока не определено. Создание нового учебного центра стало частью курса администрации США на расширение космической программы и подготовку кадров для быстро растущей отрасли.

Ранее Kazinform сообщал о планах США расширять лунную программу Artemis и наращивать присутствие в космосе. Новая Космическая академия должна стать одним из инструментов подготовки кадров для этих задач.