Дональд Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине

Экс-президент США Дональд Трамп стал победителем первичных выборов (праймериз) в Южной Каролине - родном штате Никки Хейли, его основной соперницы в борьбе за возможность представлять Республиканскую партию на выборах главы государства в ноябре 2024 года. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на dw.com.

По сведениям AP, бывший глава Белого дома получал в Южной Каролине 60,8 процента, а экс-постпред США при ООН и бывший губернатор штата Никки Хейли - 38,6 процента голосов. По данным института Edison Research, Трамп набирает 60,2 процента, а Хейли - 39,2 процента.

При этом агентство АР и некоторые другие СМИ объявили о победе Трампа на праймериз непосредственно после закрытия избирательных участков.

Как пишет газета The New York Times, Никки Хейли пообещала продолжить борьбу, однако успех ее соперника в Южной Каролине «дает новую почву для его (Трампа. - Ред.) утверждения, что гонка фактически уже позади».

Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз, указав: «Не важно, каков результат. Я люблю людей в нашем штате». Что касается экс-главы государства, то он даже не упомянул соперницу в своем выступлении по результатам голосования в столице штата Колумбии, заявив вместо этого, что надеется 5 ноября «взглянуть в глаза» действующему президенту США Джо Байдену, который, как ожидается, будет представлять на выборах демократов, «и сказать ему: «Джо, ты уволен. Убирайся».

В начале февраля бывший глава Белого дома одержал победу на собраниях сторонников партии (кокусах) в штате Невада. При этом главный соперник Трампа - Никки Хейли - не получила голосов, поскольку ее кандидатура даже не обсуждалась. Тогда политик заявила, что республиканские чиновники сфальсифицировали процесс праймериз и кокусов в Неваде в пользу экс-президента.

Благодаря победе на кокусах в Неваде Трамп заручился поддержкой 26 делегатов от этого штата. В праймериз Республиканской партии, прошедших в штате 6 февраля, политик не участвовал, а Хейли потерпела поражение, проиграв графе «против всех». В Демократической партии победу одержал действующий президент США Байден, набравший 89 процентов голосов.

Ранее Трамп победил на кокусах в Айове и на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.