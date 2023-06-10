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Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Июня 2023, 02:10
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах Фото: Getty Images

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам в деле, связанным с его обращением с секретными правительственными документами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Голос Америки».

Дональд Трамп подтвердил в своей социальной сети, что Министерство юстиции проинформировало его адвокатов, что ему предъявлены обвинения и что его вызывают в федеральный суд Майами во вторник.

Обвинительное заключение пока держится в тайне, но телекомпания CNN сообщила, что оно содержит несколько уголовных обвинений.

Дональд Трамп станет первым бывшим президентом, которому предъявлены обвинения в федеральном суде. Ему уже предъявлены отдельные обвинения в штате Нью-Йорк в фальсификации деловой документации в целях сокрытия платы за молчание актрисе фильмов для взрослых в 2016 году. Он не признал свою вину по этому делу.

Министерство юстиции ведет расследование в отношении Дональда Трампа с начала 2022 года, после того как ведомство узнало, что он хранил сотни секретных правительственных документов в своей резиденции во Флориде и препятствовал попыткам их забрать.

В соответствии с законами США, президентские документы принадлежат правительству и должны быть сданы в Национальный архив, когда президент покидает свой пост, но Трамп якобы забрал сотни документов из Белого дома и переправил их в свою резиденцию Мар-а-Лаго.

Нарушения этих законов предусматривают наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 20 лет.

В общей сложности прокуроры изъяли у Дональда Трампа более 300 секретных документов. Они имели разные грифы секретности – от конфиденциальных и секретных до совершенно секретных.

Источниками документов были разные ведомства, включая ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности. Бумаги охватывали широкий спектр тем, связанных с национальной безопасностью.
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