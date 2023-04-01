Дональду Трампу пожертвовали за сутки более $4 млн после предъявления уголовных обвинений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший президент США Дональд Трамп собрал более 4 миллионов долларов за 24 часа после известия о решении Большого жюри присяжных Манхэттена предъявить ему уголовное обвинение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал Nbcnews.

Штаб Дональда Трампа заявил, что более 25% пожертвований поступило от людей, которые перечисляли деньги впервые. Менее чем за 24 часа после предъявления уголовного обвинения Дональду Трампу его фонд разослал более полудюжины сообщений о сборе средств по электронной почте. Также его фонд призвал к пожертвованиям на своей социальной платформе Truth.

Напомним, Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого судом будет официально открыто уголовное дело. Одно из нескольких расследований против него касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффордс).

Перед выборами 2016 года Дональд Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о связи с ним десятью годами ранее. Эта выплата незаконной не была, но адвокат политика оформил ее как плату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

Фото: Evan Vucci / AP