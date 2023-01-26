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Дональда Трампа пустят обратно в Facebook и Instagram

26 Января 2023, 15:28
Дональда Трампа пустят обратно в Facebook и Instagram

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг в специальном заявлении сообщил, что блокировка аккаунтов Дональда Трампа будет отменена в ближайшие недели, поскольку компания считает, что общественность «должна иметь возможность слышать, что говорят политики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Дональд Трамп, в то время уходящий президент, был заблокирован в Facebook и Instagram на неопределённый срок после беспорядков на Капитолии 6 января 2021 года. Клегг напомнил, что таким образом Facebook отреагировал на одобрительные отзывы Трампа о его сторонниках, бесчинствовавших в парламенте США.

«Временное закрытие аккаунтов было чрезвычайным решением, принятым в чрезвычайных обстоятельствах», - добавил Клегг.

Теперь же, по его словам, компания решила, что аккаунты Трампа больше не представляют серьезной угрозы для общества. Тем не менее в случае новых нарушений правил этих соцсетей Трампу будут грозить более серьезные, чем всем, наказания.

Вернётся ли Трамп в Facebook, пока неясно. В 2021 году он открыл собственную социальную сеть Truth Social. У неё официально – всего около пяти миллионов пользователей, тогда как у Facebook – три миллиарда.


Фото:© AP Photo / Evan Vucci



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