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Дональда Трампа арестовали

Малика Сафаргалиева
4 Апреля 2023, 23:33
Дональда Трампа арестовали Фото: Stephen Voss for CNN

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство СNN.

Как сообщает агентство, арест продлится до выдвижения ему обвинений, в течение получаса Дональд Трамп сможет свободно покинуть суд.

Напомним, Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого суд официально открыл уголовное дело. Одно из нескольких расследований против него касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффордс).

Перед выборами 2016 года Дональд Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о связи с ним десятью годами ранее. Эта выплата незаконной не была, но адвокат политика оформил ее как плату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

После известия о решении Большого жюри присяжных Манхэттена предъявить ему уголовное обвинение фонд Дональда Трампа за сутки собрал более 4 миллионов долларов пожертвований.


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