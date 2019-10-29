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Дональд Трамп сообщил о ликвидации возможного преемника аль-Багдади
29 Октября 2019 22:18
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ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации ближайшего соратника лидера террористической организации ДАИШ (запрещенной в ряде стран, в том числе в Казахстане - прим. ред.) Абу Бакра аль-Багдади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт американского президента в Twitter.
«Только что подтверждено, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади ликвидирован американскими войсками. Скорее всего, он бы занял его пост. Теперь он тоже мертв!» - написал Трамп. При этом имя уничтоженного заместителя главы ДАИШ не называется.
Ранее Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации в Сирии.
— inform.kz inform.kz
Ключевые слова: США, Ближний Восток, Сирия,
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