Дональд Трамп собрал более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Бывший президент США Дональд Трамп смог получить более $2 млн пожертвований на свою предвыборную кампанию на мероприятии в штате Нью-Джерси во вторник, которое он провел после предъявления ему обвинений в суде Майами в ненадлежащем обращении с секретными документами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Как сообщил телеканал Fox News, экс-глава американской администрации на встрече со своими сторонниками, организованной в гольф-клубе в Бедминистере, получил $2,04 млн пожертвований.

Это уже не первый случай, когда судебные разбирательства в отношении Дональда Трампа приводят к росту сбора взносов на его предвыборную кампанию. После того, как весной 2023 года ему предъявили обвинения в суде Нью-Йорка о подлоге финансовых документов, политик собрал $15,4 млн за следующие две недели.

Дональд Трамп станет первым бывшим президентом, которому предъявлены обвинения в федеральном суде. Ему уже предъявлены отдельные обвинения в штате Нью-Йорк в фальсификации деловой документации в целях сокрытия платы за молчание актрисе фильмов для взрослых в 2016 году. Также ему предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах. Свою вину он не признал.