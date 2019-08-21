Дональд Трамп отменил визит в Данию из-за отказа продать Гренландию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент США Дональд Трамп отменил государственный визит в Данию после того, как премьер-министр страны заявила, что Дания не продаст Гренландию США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

По данным BBC, визит Трампа в Копенгаген по приглашению королевы Дании Маргрете II должен был состояться 2 сентября.

На прошлой неделе американский лидер заявил, что США заинтересованы в покупке Гренландии, автономной территории Дании. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала данное предложение «абсурдным» и выразила надежду, что Дональд Трамп просто пошутил.

Объявляя об отмене своего визита во вторник, президент Трамп написал в Твиттере: «Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я переношу нашу встречу, которая должна была состояться через две недели на другой раз .... «.

Представитель Белого дома подтвердил, что визит президента был отменен.

Президент Трамп ранее подтвердил сообщения о том, что он заинтересован в покупке Гренландии. Когда его спросили в воскресенье, рассмотрит ли он вопрос об обмене территории США на остров, он ответил: «Ну, многое можно сделать. По сути, это крупная сделка с недвижимостью».

Предложение было отклонено гренландскими и датскими официальными лицами. «Гренландия не продается, но Гренландия открыта для торговли и сотрудничества с другими странами, в том числе с США», - сказал премьер-министр Гренландии Ким Кильсен.

Ларс Лёкке Расмуссен, бывший премьер-министр Дании, написал в Твиттере: «Это должна быть первоапрельская шутка».

Гренландия – это самый большой остров в мире после Австралии. Это автономная датская территория, расположенная между Северной Атлантикой и Северным Ледовитым океаном. Ее население составляет около 56 000 человек.

Президент Трамп, как сообщается, проявляет интерес к Гренландии, отчасти, из-за ее природных ресурсов, таких как уголь, цинк, медь и железная руда.

Хотя Гренландия богата полезными ископаемыми, в настоящее время она получает от Дании две трети доходов своего бюджета. На острове высокий уровень самоубийств, алкоголизма и безработицы.

США давно считают остров стратегически важным и создали там базу ВВС в начале холодной войны. Республиканец Майк Гэллахер назвал идею Трампа «умным геополитическим ходом».

«Соединенные Штаты имеют стратегический интерес в Гренландии, и это предложение должно быть рассмотрено», - написал он в Твиттере.

Идея покупки Гренландии впервые обсуждалась в США в 1860-х годах при президенте Эндрю Джонсоне. В 1867 году в докладе Госдепартамента США указывалось, что стратегическое расположение Гренландии, наряду с ее обилием ресурсов, делает ее идеальным приобретением. Но лишь в 1946 году 33-й президент США Гарри Трумэн предложил Дании 100 миллионов долларов за эту территорию.