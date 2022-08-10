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Дональд Трамп отказался давать показания по делу о своей компании
10 Августа 2022 23:04

Дональд Трамп отказался давать показания по делу о своей компании

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Экс-президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы генеральной прокуратуры Нью-Йорка. Политик сообщил, что воспользовался правами и привилегиями, предоставленными каждому гражданину в соответствии с Конституцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Заявление Трампа прозвучало некоторое время спустя после того, как бывший американский лидер прибыл в офис генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс для дачи показаний по делу о предполагаемых финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Trump Organization.

Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Республиканец Трамп обвинения отвергает и называет начатое расследование «охотой на ведьм», инициированной демократами.

Девятого августа в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде был проведен обыск. Трамп настаивает на том, что обыск — как и другие ведущиеся против него расследования — политически мотивирован и направлен на то, чтобы помешать ему участвовать в президентских выборах 2024-го года.




Фото: euronews.com


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