Дональд Трамп не признал вину по делу о беспорядках в Капитолии

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Бывший президент США Дональд Трамп не признал обвинения в заговоре с целью отменить свое поражение на выборах 2020 года, а также опроверг все обвинения по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.



После заседания суда, которое проходило в столице США, Дональд Трамп заявил журналистам, что дело против него является преследованием политического оппонента и это печальный день для Америки.

Это уже третье появление экс-президента США в суде за последние четыре месяца в качестве обвиняемого по уголовному делу – ни по одному из обвинений Дональд Трамп не признал себя виновным. Он вошел в здание суда в четверг днем в Вашингтоне через черный ход. Здание суда находится всего в нескольких метрах от места беспорядков в Капитолии США, которые произошли 6 января 2021 года. Тогда погибли несколько погромщиков и полицейский. Еще 140 полицейских получили ранения.

Обвинения, изложенные во вторник в обвинительном акте в отношении Дональда Трампа, также включают в себя пункт о «заговоре с целью нанести ущерб, воспрепятствовать и подорвать функции федерального правительства посредством нечестности, мошенничества и обмана».

Дональд Трамп проиграл выборы 2020 года своему сопернику от демократической партии Джо Байдену. В настоящее время он является явным фаворитом в кандидаты на должность президента США от республиканской партии в 2024 году и есть вероятность увидеть, как Трамп схлестнется с Байденом в гонке за пост.

Следующее слушание состоится 28 августа и, как ожидается, будет процессуальным. Обвинение не стало настаивать на задержании бывшего президента и его отпустили из зала суда.