-
-
-
-
-
-
16:10 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Дональд Трамп написал письмо Нурсултану Назарбаеву
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп написал письмо Первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Фотографии письма опубликовал на своей странице в Твиттере пресс-секретарь Первого Президента РК - Елбасы Айдос Укибай.
В своем письме Дональд Трамп поздравил Нурсултана Назарбаева с историческим моментом для Казахстана. В письме отмечается, что после 30 лет в должности Нурсултан Назарбаев оставил после себя успешное наследие. Президент США приветствовал решение Первого Президента РК запустить конституционную процедуру передачи власти.
«Ваш визит в Белый дом в прошлом году стал важным шагом в деле укрепления сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Казахстаном. Нам удалось добиться больших успехов в двусторонних отношениях, и я рад, что американские компании продолжают находить все больше областей для экономического сотрудничества с Казахстаном», - говорится в письме.
Также в тексте письма отмечается, что под внимательным руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан добился успеха на глобальной арене.
Дональд Трамп поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поддержку и отметил, что надеется на такие же тесные отношения с Президентом Касым-Жомартом Токаевым.
Он пожелал Елбасы успехов в дальнейших начинаниях.
- Нурлан Нигматулин высказался за развитие межпарламентского сотрудничества с Ливаном
- Казахстанский боксер из Нью-Йорка узнал дату возвращения на ринг
- Нурсултан Назарбаев посетил военный парад в Москве
- Генеральный секретарь ООН посетил фотовыставку в Нью-Йорке, посвященную женщинам в ВМВ
- В регионе, где снимали «Игру престолов», открыли почетное консульство Казахстана
- Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Владимиру Путину
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана