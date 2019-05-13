Дональд Трамп написал письмо Нурсултану Назарбаеву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп написал письмо Первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии письма опубликовал на своей странице в Твиттере пресс-секретарь Первого Президента РК - Елбасы Айдос Укибай.

В своем письме Дональд Трамп поздравил Нурсултана Назарбаева с историческим моментом для Казахстана. В письме отмечается, что после 30 лет в должности Нурсултан Назарбаев оставил после себя успешное наследие. Президент США приветствовал решение Первого Президента РК запустить конституционную процедуру передачи власти.

«Ваш визит в Белый дом в прошлом году стал важным шагом в деле укрепления сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Казахстаном. Нам удалось добиться больших успехов в двусторонних отношениях, и я рад, что американские компании продолжают находить все больше областей для экономического сотрудничества с Казахстаном», - говорится в письме.

Также в тексте письма отмечается, что под внимательным руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан добился успеха на глобальной арене.

Дональд Трамп поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поддержку и отметил, что надеется на такие же тесные отношения с Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Он пожелал Елбасы успехов в дальнейших начинаниях.





