Дональд Трамп начал президентскую кампанию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экс-президент США Дональд Трамп начал кампанию по выборам президента, которые состоятся в 2024 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Выборы 2024 года – наш единственный шанс спасти страну, и нам нужен лидер, который готов сделать это с первого дня», - заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Колумбии, столице штата Южная Каролина.

О намерении участвовать в борьбе за пост главы государства Трамп объявил два с половиной месяца назад.

В 2020 году Трамп проиграл выборы нынешнему президенту Джо Байдену. При этом республиканец до сих пор утверждает, что победить ему помешали лишь нарушения во время голосования и выборы были «украдены».

Фото: Meg Kinnard/The AP