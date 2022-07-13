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Домушников задержали в престижном районе Алматы
13 Июля 2022 19:20

Домушников задержали в престижном районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские задержали квартирных воров, которые промышляли в престижном районе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в городской криминальной полиции, в составе группы двое ранее неоднократно судимых мужчин. Один из них – 29-летний гражданин Б., трижды отбывал наказание за кражу чужого имущества, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений человеку. Другой соучастник преступления – 35-летний гражданин К., который имел судимость за имущественное преступление.

«Спецоперация по поимке подозреваемых проведена в микрорайоне Самал при поддержке полицейского спецназа. Незадолго до задержания домушники проникли в квартиру молодой женщины, похитили золотые изделия, наручные часы, ноутбук, причинив тем самым материальный ущерб на сумму порядка 1 миллиона тенге. Начато досудебное расследование. Уже на данном этапе следствия установлена причастность задержанных, как минимум, еще к двум эпизодам квартирных краж в этом же районе города. Проверка их личностей продолжается», – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.





Фото: polisia.kz


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