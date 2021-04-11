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    22:24, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Домушник обворовал квартиру в Таразе, пока хозяева спали

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе домушник обворовал квартиру, пока хозяева спали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию обратился 31-летний житель областного центра – неизвестный похитил один миллион тенге и сотовый телефон из дома, взломав входную дверь.

    Ночью, когда все спали, глава семейства услышал подозрительные шаги по квартире, последовал в сторону источника шума и застиг уже убегающего со спины мужчину.

    Потерпевший немедленно обратился к сотрудникам. Стражи порядка моментально среагировали на сообщение. В результате полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Тараза. Задержанный дал признательные показания. Сейчас водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».


    Теги:
    МВД РК Закон и право Жамбылская область
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