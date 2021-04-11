Домушник обворовал квартиру в Таразе, пока хозяева спали

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе домушник обворовал квартиру, пока хозяева спали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился 31-летний житель областного центра – неизвестный похитил один миллион тенге и сотовый телефон из дома, взломав входную дверь.

Ночью, когда все спали, глава семейства услышал подозрительные шаги по квартире, последовал в сторону источника шума и застиг уже убегающего со спины мужчину.

Потерпевший немедленно обратился к сотрудникам. Стражи порядка моментально среагировали на сообщение. В результате полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Тараза. Задержанный дал признательные показания. Сейчас водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».