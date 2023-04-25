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Домушник-альпинист обворовал на 3 миллиона тенге одну из квартир в Алматы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Апреля 2023, 18:16
Домушник-альпинист обворовал на 3 миллиона тенге одну из квартир в Алматы Фото: polisia.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 34-летний приезжий из Туркестанской области обворовывал квартиры алматинцев с помощью промышленного альпинистского снаряжения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Перед задержанием подозреваемый залез в квартиру, расположенную на 12-м этаже 21-этажного дома по улице Аскарова. Спустился с крыши на веревке, разбил окно и проник внутрь квартиры. Он не вызвал подозрения у жителей соседних квартир: они подумали, что работает мойщик окон. В чужой квартире злоумышленник похитил имущество на 3 млн тенге. Спустя некоторое время он был задержан сотрудниками криминальной полиции города, управления полиции Ауэзовского района и полицейского спецназа», – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

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Вещественные доказательства, в том числе снаряжение для промышленного альпинизма, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного по ч. 3 ст. 188 УК РК.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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