23:40, 17 Май 2021 | GMT +6
Домработница украла из квартиры 56 млн тенге
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 56 миллионов тенге украла домработница из сейфа жительницы Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Ночью 28 марта в полицию Атырау позвонила 46-летняя гражданка и сообщила, что в период с 26 по 28 марта неизвестные лица из сейфа похитили 56 миллионов тенге путем свободного доступа в квартиру.
«Сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 42-летнюю женщину, которая работала у потерпевшей домработницей. Подозреваемая успела уехать из города и была задержана в Шымкенте», – рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.
Добавим, что с 19 по 21 мая сотрудники департамента полиции Атырауской области проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира».