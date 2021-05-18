Домработница украла из квартиры 56 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 56 миллионов тенге украла домработница из сейфа жительницы Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью 28 марта в полицию Атырау позвонила 46-летняя гражданка и сообщила, что в период с 26 по 28 марта неизвестные лица из сейфа похитили 56 миллионов тенге путем свободного доступа в квартиру.

«Сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 42-летнюю женщину, которая работала у потерпевшей домработницей. Подозреваемая успела уехать из города и была задержана в Шымкенте», – рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Добавим, что с 19 по 21 мая сотрудники департамента полиции Атырауской области проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира».



