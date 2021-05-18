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    23:40, 17 Май 2021 | GMT +6

    Домработница украла из квартиры 56 млн тенге

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 56 миллионов тенге украла домработница из сейфа жительницы Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ночью 28 марта в полицию Атырау позвонила 46-летняя гражданка и сообщила, что в период с 26 по 28 марта неизвестные лица из сейфа похитили 56 миллионов тенге путем свободного доступа в квартиру.

    «Сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 42-летнюю женщину, которая работала у потерпевшей домработницей. Подозреваемая успела уехать из города и была задержана в Шымкенте», – рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

    Добавим, что с 19 по 21 мая сотрудники департамента полиции Атырауской области проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира».



    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью
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