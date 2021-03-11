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    16:45, 11 Март 2021 | GMT +6

    Домработница похитила ювелирные изделия  в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На крупную сумму пострадала жительница Тараза, пригласившая помощницу по хозяйству через социальные сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в 1-й отдел полиции управления полиции города Тараза поступило заявление от 56-летней жительницы областного центра о хищении личного имущества.

    «По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 часть 4 пункт 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Это кража в особо крупном размере. За совершение данного преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества», - пояснили в ведомстве.

    В ходе проведения следственных мероприятий было установлено, что в феврале 2021 года заявительница через социальные сети за определённую плату наняла домработницу. После последнего визита домработницы из дома заявительницы исчезли дорогие ювелирные изделия.

    Сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления установили и задержали 30-летнюю уроженку Республики Узбекистан, которая жила и работала в городе Таразе. Подозреваемая призналась в краже ювелирных изделий и указала, что часть из них сдала в ломбард, а остальное спрятала в надёжном месте. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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