Домогательствам на рабочем месте в РК подвергаются женщины от 20 до 40 лет

25 Ноября 2022, 13:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице проходит круглый стол на тему «Харассмент на рабочих местах», организованный Коалицией по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства в Казахстане. Коалиция объединила более 30 женских бизнес-ассоциаций и организаций гражданского общества Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Круглый стол организован при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК Елена Тарасенко отметила, что 25 ноября отмечается Международный день борьбы против насилия в отношении женщин и в этот день начинается 16 дней активных действий против насилия в отношении женщин, которые продлятся до 10 декабря, когда будет отмечаться Международный день права.

«Акция этого года посвящена «STOP насилию». Сегодня мы говорим о недопустимости домогательств на рабочем месте в отношении женщин и мужчин. За последние годы проводилось много исследований и большинство респондентов отвечают, что данная проблема остается актуальной. Сегодня необходимо совершенствование законодательства, трудового кодекса, уголовного кодекса, поэтому необходимо объединение усилий всех структур, чтобы не только актуализировать проблему, но и предпринять необходимые действия для получения результата. Есть социологические опросы, которые говорят, что такие факты имеются. По возрастной категории это 30-40 лет. Женщины говорят, что они подвергаются таким домогательствам, но очень часто ситуации замалчиваются. Мы считаем, что пришло время, когда необходимо пересмотреть законодательные нормы», - сказала Елена Тарасенко.

По ее словам, сложно сказать, где больше фактов домогательств на работе: на госслужбе или в частном секторе.

«Домогательства повсеместно имеют место быть, как и во всем мире. Если мы говорим, что есть домогательства на рабочем месте, то в большинстве у нас руководители мужчины, но есть руководители и женщины. Мы должны предусматривать все и защищать в равной степени мужчин и женщин. Лично я таких фактов не знаю, но не могу этого отрицать», - добавила она.

В ходе круглого стола руководитель подразделения по защите женщин от насилия столичного департамента полиции Гульмира Шрахметова рассказала о ситуации в Астане. По ее словам, звонки о харассменте на рабочих местах поступают не на канал 102, а на телефоны доверия, на личные номера сотрудниц по защите прав женщин.

По словам спикера, в основном потерпевшие стараются анонимно решить вопрос, так как девушка или женщина зависят от работодателя.

«Внутри компании или организации решают данные вопросы, но мы сопровождаем потерпевшую, оказываем психологическую, юридическую помощь. В основном обращаются девушки от 20 до 30 лет. Они жалуются на приставание, намеки, предложение сходить вместе в кино. Ситуации в основном, когда он является руководителем, а она - подчиненный. В текущем году на личные телефоны сотрудниц по защите от насилия поступило около 20 звонков о харассменте на рабочем месте», - пояснила Гульмира Шрахметова.

Что касается статистики, то по сравнению с прошлым годом она аналогичная, но правовая культура и нулевая терпимость к таким правонарушениям повышается.

«Девушки и женщины часто обращаются, стараются сами найти пути решения данного вопроса. В любом случае мы работаем на профилактику правонарушений. Проводим в учреждениях образования совместную работу с психологами. Если информированность населения будет высокой, соответственно правонарушений будет меньше», - считает руководитель подразделения по защите женщин от насилия.

Работа проводится не только с женщинами, но и с мужчинами. По субботам в районах управления полиции проводится работа с лицами, которые состоят на учете по категории защитных предписаний.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены ужесточить ответственность за харассмент на рабочем месте. За домогательство на рабочем месте может грозить от 5 МРП (15 315 тенге) до 5 лет лишения свободы.